لوبيتيجي في مهب الريح والبديل قد يكون الإيطالي كونتي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تواجد المدرب الإسباني جولين لوبيتجي الإثنين، في مران الفريق الأول لكرة القدم لريال مدريد الإسباني، الذي قد يكون حصته التدريبية الأخيرة مع هذا النادي، الذي سيقرر على الأرجح خلال الساعات القليلة المقبلة، الإطاحة بالمدير الفني الشاب بعد سقوطه أمس بنتيجة 5 - 1 أمام برشلونة.

وأقيم المران خلف الأبواب المغلقة، ولكن الموقع الرسمي للنادي كشف عن بعض تفاصيل الحصة التدريبية، بالإشارة إلى لوبيتيجي.

وحرص ريال مدريد على عدم إدراج أي صورة بجانب خبر التدريبات، تضم المدرب الحالي للفريق.

ومنذ انتهاء مباراة كلاسيكو الكرة الإسبانية الليلة الماضية، ثارت العديد من التكهنات حول احتمالية غياب لوبيتجي عن مران اليوم الصباحي لريال مدريد، ولكن يبدو أن إدارة النادي أصرت على ضرورة قيامه بقيادة التدريبات.

وخلال الساعات القليلة المقبلة، سيعقد مجلس إدارة ريال مدريد اجتماعاً لاتخاذ قرار بشأن لوبيتيجي، حيث من المتوقع أن تتم إقالته، وتشير التقارير إلى أن الإيطالي كونتي هو المدرب البديل.