ليستر يؤكد مقتل مالكه التايلاندي في تحطم مروحيته

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، مقتل مالكه ورئيس مجلس إدارته الملياردير التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا في تحطم الطائرة المروحية التابعة له واحتراقها في موقف سيارات ملعبه بعد إقلاعها من المستطيل الأخضر.

وبعد نحو 24 ساعة من الصمت الرسمي حيال هوية الأشخاص المتواجدين على متن مروحية تعرضت لحادث أثار قلق المشجعين وموجة تضامن ورسائل دعم من مختلف أوساط اللعبة، أكد النادي مقتل مالك ورئيس مجلس إدارة تحقق في عهده لقب تاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016، إضافة إلى 4 أشخاص كانوا برفقته.

وأورد النادي في بيان أنه "بأسى عميق وقلب مفجوع، نؤكد أن رئيس مجلس إدارتنا فيتشاي سريفادانابرابا، كان من الضحايا الذين فقدوا حياتهم بشكل مأسوي مساء السبت الماضي لدى تحطم مروحية تنقله وأربعة أشخاص آخرين خارج ملعب كينغ باور ستاديوم"، مؤكداً أن جميع من كانوا على متن المروحية لقوا مصرعهم.

في حين لم يحدد النادي هوية الأشخاص الأربعة، أفادت الشرطة أنهم نورسارا سوكناماي وكافيبورن بونباري العاملين مباشرة مع سريفادانابرابا، وهو في مطلع العقد السادس من العمر، إضافة الى الطيار إريك سوافر وراكبة اسمها إيزابيلا روزا ليكوفيتش.