البريطاني هاميلتون يحسم لقب بطولة العالم للفورمولا-1

الشارقة 24 – أسعد خليل:





حسم البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس، لقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 للمرة الخامسة في مسيرته عبر سباق الجائزة الكبرى المكسيكي، الذي توج به ماكس فيرستابن سائق ريد بول.

وأحرز هاميلتون المركز الرابع في سباق المكسيك وقد حسم اللقب قبل سباقين من نهاية بطولة العالم.

وتوج هاميلتون بلقب بطولة العالم للموسم الثاني على التوالي، وللمرة الرابعة خلال 6 أعوام، بسيارة فريق مرسيدس، بعد أن توج بها للمرة الأولى في عام 2008 بسيارة مكلارين.

وعادل هاميلتون بذلك رقم خوان مانويل فانجيو، وتقاسم معه المركز الثاني في قائمة الأكثر تتويجاً ببطولة العالم، بفارق لقبين عن الأسطورة الألماني مايكل شوماخر.