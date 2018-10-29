نابولي ينجو من فخ السقوط أمام روما في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:





تجنب نابولي، وصيف البطل، السقوط في عقر داره أمام روما ثالث الموسم الماضي، وتعادل معه 1-1، في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

فعلى ملعب سان باولو، بدأ نابولي مهاجما، وتوالت محاولات لاعبيه على مرمى حارس فريق العاصمة، السويدي روبن أولسن، عبر لورنتسو اينسينيي والبولندي أركاديوش ميليك، لكن ستيفان الشعراوي افتتح التسجيل للضيوف بعد أن تابع كرة عرضية من التركي جنكيز أوندير في الدقيقة 14.

وبدأ نابولي الشوط الثاني كما الأول بسيطرة كاملة وهجمات متلاحقة وسجل مرتنز هدفاً ألغي بداعي عودته من تسلل قبل استقبال الكرة في الدقيقة 81، وطبع التسرع أداء اصحاب الأرض في الدقائق العشر الأخيرة قبل أن يقول البلجيكي الكلمة الأخيرة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بتسديدة من مسافة قريبة، مستغلاً كرة على الطائر للإسباني خوسيه كايخون بعد تمريرة عرضية لإينسينيي، وينقذ فريقه من خسارة رابعة، مساهماً في تحقيقه أول تعادل في البطولة الحالية.

ورفع نابولي رصيده إلى 22 نقطة بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم السبعة الماضية، في المقابل، صار رصيد روما 15 نقطة واستعاد المركز الثامن.