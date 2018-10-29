ميلان يعود لسكة الانتصارات وساسوولو يتعادل أمام بولونيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تغلب ميلان على ضيفه سمبدوريا 3-2، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

فعلى ملعب "سان سيرو"، حقق ميلان الذي يملك مباراة مؤجلة مع جنوى، فوزه الرابع بعد هزيمتين متتاليتين على الملعب ذاته أمام جاره الإنتر محلياً، الأحد الماضي، ثم أمام ضيفه ريال بيتيس الإسباني (1-2) في الدوري.

وافتتح ميلان التسجيل عن طريق المهاجم الواعد باتريك كوتروني الذي تابع برأسه في الشباك كرة عرضية من الإسباني خيسوس فرنانديز "سوسو" في الدقيقة 17.

وأدرك سمبدوريا التعادل بعد أربع دقائق فقط بواسطة ريكاردو سابونارا في الدقيقة 31.

ولم يتأخر ميلان ليعادل الأرقام بعد كرة من كوتروني إلى مهاجم ريال مدريد الإسباني ونابولي ويوفنتوس سابقاً الأرجنتيني غونزالو هيغواين في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، أخذ ميلان الأسبقية بالهدف الثالث بفضل سوسو في الدقيقة 62.

ورفع ميلان رصيده إلى 15 نقطة وقفز من المركز الرابع عشر إلى السابع بفارق الأهداف خلف سمبدوريا وأمام ساسوولو، وبفارق نقطة واحدة أمام روما.

ساسوولو يتعادل أمام بولونيا:

وفي المباراة الثانية، تقدم بولونيا لمرتين عبر الأرجنتيني رودريغو بالاسيو والسنغالي إبراهيما مباي، وعادل صاحب الأرض ساسوولو مرتين عن طريق البرازيلي مارلون سانتوس والغاني كيفن برانس بواتينغ.