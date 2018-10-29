هدف قاتل يحرم الوصل من الفوز على الأهلي المصري

الشارقة 24 - محمود علي:

أحرز مروان محسن هدفاً في الوقت القاتل لينقذ فريقه الأهلي المصري من تلقي الخسارة أمام ضيفه الوصل الإماراتي، ويقوده نحو تحقيق التعادل 2 - 2 في ذهاب دور الـ 16 لبطولة كأس زايد للأندية العربية لكرة القدم، مساء الأحد.

وقلب الوصل تأخره بهدف حمل توقيع أحمد فتحي في الدقيقة 44 عبر تصويبة خادعة، بعدما أحرز كايو كانيدو وفينيسيوس دي ليما هدفين في الدقيقتين 82 و86.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بفوز مستحق للوصل، أحرز مروان محسن هدف التعادل القاتل للأهلي في الدقيقة الخامسة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وبات يكفي الوصل التعادل السلبي أو الإيجابي 1 - 1 في مباراة العودة التي ستقام في ملعبه الشهر المقبل لاستمرار مسيرته في البطولة، فيما أصبح يتعين على الأهلي الفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة تفوق التي تحققت في لقاء الذهاب، حتى يتفادى الخروج المبكر من المسابقة.