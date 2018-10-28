مانشستر يونايتد يتخطى إيفرتون في "الدوري الإنجليزي"

الشارقة 24 – أسعد خليل:

على ملعب أولد ترافورد، أدى بوغبا دوراً محورياً في فوز فريقه مانشستر يونايتد على إيفرتون 2-1، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وسجل بوغبا الهدف الأول ليونايتد في الدقيقة 27، قبل أن يضيف مواطنه المهاجم أنطوني مارسيال الثاني في الشوط الثاني في الدقيقة 49.

وقلص إيفرتون الفارق بركلة جزاء للإيسلندي غيلفي سيغوردسون في الدقيقة 77.

وكان بوغبا قد أضاع ركلة جزاء حصل عليها مارسيال في الشوط الأول، إذ تصدى لها بنجاح حارس مرمى إيفرتون والمنتخب الإنجليزي جوردان بيكفورد، قبل أن يتابعها مارسيال بنفسه في المرمى.

رفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 17 نقطة وقفز إلى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 15 نقطة وتراجع إلى المركز التاسع.