برشلونة يمزق شباك ريال مدريد في "كلاسيكو الأرض"

الشارقة 24 – أسعد خليل:

دك برشلونة حامل اللقب، شباك ضيفه ريال مدريد، بخمسة أهداف لهدف بينها "هاتريك" للمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليستعيد الصدارة ويعمق جراح ضيفه ومدربه جولن لوبيتيغي.

وفي غياب الهداف التاريخي للكلاسيكو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب بكسر في يده، فرض سواريز نفسه نجماً بتسجيله ثلاثة أهداف في الدقائق 30 من ركلة جزاء و75 و83 بعدما افتتح البرازيلي فيليبي كوتينيو التسجيل في الدقيقة 11 وختم البديل التشيلي أرتورو فيدال المهرجان للفريق الكاتالوني في الدقيقة 87، بينما سجل البرازيلي مارسيلو الهدف الوحيد لريال في الدقيقة 50.

وهو الفوز الثاني توالياً لبرشلونة محلياً بعد 3 تعادلات وخسارة، فرفع رصيده إلى 21 نقطة مستعيداً الصدارة من القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو مدريد الذي كان تغلب على ريال سوسييداد 2-صفر، السبت، في المقابل، مني ريال بخسارته الرابعة في آخر خمس مباريات في الدوري المحلي.