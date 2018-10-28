تشيلسي يصعد للمركز الثاني وأرسنال يتعادل مع كريستال بالاس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تغلب تشيلسي على مضيفه بيرنلي 4 / صفر، في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى تشيلسي الشوط الأول لمباراته أمام بيرنلي على ملعب "تيرف مور" متقدماً بهدف وحيد سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، أمطر تشيلسي شباك بيرنلي بثلاثة أهداف أخرى، سجلها روس باركلي وويليان بورخيس دا سيلفا وروبن لوفتوس تشيك في الدقائق 57 و62 والثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وصعد تشيلسي إلى المركز الثاني رافعاً رصيده إلى 24 نقطة، ومتأخراً بنقطتين فقط خلف المتصدر ليفربول.

وفي المباراة التي جمعت بين كريستال بالاس وأرسنال، سجل لوكا ميليفوجيفيتش هدفي كريستال بالاس من ضربتي جزاء في الدقيقتين 46 و83، بينما سجل جرانيت تشاكا وبيير-إيمريك أوباميانج هدفي أرسنال في الدقيقتين 51 و56.

ليرفع أرسنال رصيده إلى 22 نقطة وظل في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.