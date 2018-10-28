خيتافي يحقق فوزه الثاني على التوالي في الليغا

الشارقة 24 – أسعد خليل :

واصل خيتافي صحوته، وحقق انتصاره الثاني على التوالي، في الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز ثمين، 2-0، على ريال بيتيس في المرحلة العاشرة من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم خطف خيتافي الفوز من ضيفه بهدفين في غضون ثلاث دقائق، سجلهما خورخي مولينا وديمتري فولكييه في الدقيقتين 60 و62 .

ورفع خيتافي رصيده إلى 15 نقطة، ليقفز إلى المركز الثامن مؤقتاً، لحين انتهاء بقية مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 12 نقطة، في المركز الثالث عشر، بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في المسابقة.