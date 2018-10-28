ضمن الجولة الـ 9

أرقام هامة في تاريخ كلاسيكو الأرض بين ريال وبرشلونة

  • الأحد 28, أكتوبر 2018 في 1:12 م
تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم إلى استاد كامب نو، الذي يحتضن لقاء القمة في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، بين برشلونة وضيفه ريال مدريد، في "كلاسيكو الأرض".
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
بدأ العد التنازلي للقاء القمة الذي يجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، في كلاسيكو الأرض، ولأن الحدث الكروي كبير، سنستعرض بعض الأرقام الهامة من تاريخ اللقاءات.
 
1 - عدد المواجهات بمختلف البطولات: 238 مواجهة. 
 
2 - عدد المواجهات في الدوري الإسباني: 177 مواجهة.
 
3- عدد انتصارات ريال مدريد: 95 فوزاً. 
 
4 - عدد انتصارات برشلونة: 93 انتصاراً. 
 
5 - عدد الألقاب لكل نادي: برشلونة، 85 لقباً، وريال مدريد 84 لقباً.
 
6 – لاعبين من الفريقين حققوا الكرة الذهبية: ريال مدريد: 10، وبرشلونة: 11.
 
7 – ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة في الكلاسيكو بـ 26 هدفاً. 
 
8 – كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد في الكلاسيكيو بـ 18 هدفاً.