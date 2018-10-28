أرقام هامة في تاريخ كلاسيكو الأرض بين ريال وبرشلونة

الشارقة 24 – أسعد خليل:
بدأ العد التنازلي للقاء القمة الذي يجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، في كلاسيكو الأرض، ولأن الحدث الكروي كبير، سنستعرض بعض الأرقام الهامة من تاريخ اللقاءات.
1 - عدد المواجهات بمختلف البطولات: 238 مواجهة.
2 - عدد المواجهات في الدوري الإسباني: 177 مواجهة.
3- عدد انتصارات ريال مدريد: 95 فوزاً.
4 - عدد انتصارات برشلونة: 93 انتصاراً.
5 - عدد الألقاب لكل نادي: برشلونة، 85 لقباً، وريال مدريد 84 لقباً.
6 – لاعبين من الفريقين حققوا الكرة الذهبية: ريال مدريد: 10، وبرشلونة: 11.
7 – ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة في الكلاسيكو بـ 26 هدفاً.
8 – كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد في الكلاسيكيو بـ 18 هدفاً.