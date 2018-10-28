أرقام هامة في تاريخ كلاسيكو الأرض بين ريال وبرشلونة

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بدأ العد التنازلي للقاء القمة الذي يجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، في كلاسيكو الأرض، ولأن الحدث الكروي كبير، سنستعرض بعض الأرقام الهامة من تاريخ اللقاءات.

1 - عدد المواجهات بمختلف البطولات: 238 مواجهة.

2 - عدد المواجهات في الدوري الإسباني: 177 مواجهة.

3- عدد انتصارات ريال مدريد: 95 فوزاً.

4 - عدد انتصارات برشلونة: 93 انتصاراً.

5 - عدد الألقاب لكل نادي: برشلونة، 85 لقباً، وريال مدريد 84 لقباً.

6 – لاعبين من الفريقين حققوا الكرة الذهبية: ريال مدريد: 10، وبرشلونة: 11.

7 – ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة في الكلاسيكو بـ 26 هدفاً.

8 – كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد في الكلاسيكيو بـ 18 هدفاً.