بوسطن يكتسح ديترويت بيستونز في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:





حقق نادي سيلتيكس، فوزه الرابع في الموسم الجديد من دوري السلة الأميركي، بتغلبه بنتيجة 109 نقاط مقابل 89 نقطة على ديترويت بيستونز في ميشيغان، ضمن منافسات الجولة الـ 6.

سيلتيكس أنهى الربع الأول متقدماً بنتيجة 22 مقابل 11 نقطة بعد ثلاثية ماركوس موريس، ومع ثلاثية جايلن براون في نهاية الربع الثاني كان سيلتيكس يتقدم 60 مقابل 34 نقطة.

أندري دروموند الذي سجل 18 نقطة في المباراة لديترويت حاول في الربع الأخير أن يعيد فريقه للمنافسة ولكن سيلتيكس كان في أفضل أحواله، وخرج منتصراً بفارق كبير وبـ 109 مقابل 89 نقطة.