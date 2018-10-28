تحطم طائرة مروحية لمالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:





تحطمت طائرة مروحية لمالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي في مرآب للسيارات بالقرب من ملعب "كينغ باور ستايدوم" بعد ساعات من تعادل ليستر مع ويستهام 1-1، في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وعرضت شبكة "سكاي سبورتس" صوراً قالت إنها لطائرة مروحية تحترق، مشيرة إلى أنها تابعة لمالك ليستر التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا، وشاهد مصور وكالة "فرانس برس" الدخان يتصاعد من الحطام.

وأشارت "سكاي" إلى أن المروحية أقلعت من الملعب بين الساعة الثامنة والنصف والثامنة و45 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، لكنها عانت مشكلات بعد فترة وجيزة بدوار الذيل الخلفي قبل أن تتحطم في موقف قريب للسيارات.

وغالباً ما يترك رجل الأعمال سريفادانابرابا الذي أنفق الملايين لتطوير النادي، ملعب ليستر بطائرته المروحية من وسط المستطيل الأخضر، ولم يتم التأكد من هوية الطيار والركاب أو تعرضهم لإصابات.