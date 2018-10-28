أتلتيكو مدريد يتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:





تمكن أتلتيكو مدريد، من الصعود لصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفضل فوزه على ضيفه ريال سوسيداد 2 صفر في المرحلة العاشرة من المسابقة.

وصعد أتلتيكو إلى الصدارة برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه برشلونة وتوقف رصيد سوسيداد عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبإمكان برشلونة أن يستعيد موقعه في الصدارة، ولكن ذلك يتوقف على نتيجة مباراة الكلاسيكو التي تجمعه الأحد بضيفه ريال مدريد.

وسجل أتلتيكو هدفاً في كل شوط ليحصد الفوز والنقاط الثلاث.

حيث تقدم المدافع الأوروجوياني الدولي دييجو جودين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد مرور رائع من أنخل كوريا من الناحية اليمنى قبل أن يمرر كرة عرضية أبعدها دفاع سوسيداد لتصل إلى جودين الذي سدد كرة قوية على يسار ميجل انخل مويا حارس الفريق الضيف.

وأضاف المدافع البرازيلي فيليبي لويس الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 62، بعدما توغل بشكل جيد داخل منطقة جزاء ريال سوسيداد ثم سدد كرة قوية بقدمه اليمنى على يسار مويا.