يوفنتوس يتمسك بالصدارة وأتلانتا يقسو على بارما في الكالتشو

الشارقة 24 – أسعد خليل:

عزز يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بتغلبه علي مضيفه إمبولي 2 / 1 في المباراة التي اقيمت بينهما ضمن المرحلة العاشرة من المسابقة.

تقدم أمبولي في الدقيقة 28 عن طريق فرانشيسكو كابوتو وتعادل كريستيانو رونالدو ليوفنتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 54 وعاد رونالدو واحرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 70.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد إمبولي عند ست نقاط في المركز 18.

وحقق يوفنتوس فوزه التاسع في الدوري في حين تعادل في مباراة وحيدة كانت في الجولة الماضية امام جنوه.

وتلقى إمبولي خسارته السادسة في حين فاز في مباراة واحدة وتعادل في ثلاث مباريات.

أتلانتا يقسو على بارما:

وفي مباراة أخرى فاز اتلانتا علي بارما 3 / صفر أحرز ريكاردو جايلولو لاعب بارما هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55 وعزز خوسيه لويس بالومينو بالهدف الثاني لاتلانتا في الدقيقة 72 وأضاف جيانلوكا مانشيني الهدف الثالث في الدقيقة 80.

ورفع أتلانتا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد بارما عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.