لوبيتيغي يُقلل من الشائعات التي تتحدث عن رحيله عن الميرنغي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

رفض مدرب ريال مدريد جولن لوبيتيغي "هدر" طاقته في الإجابة عن الأسئلة حول مستقبله، في ظل التقارير التي ترجح إقالته بسبب النتائج السيئة، وذلك في مؤتمر صحافي قبيل "كلاسيكو" كرة القدم الإسبانية ضد المضيف برشلونة.

وفي مؤتمره الصحافي، قال لوبيتيغي "آمل في أنني سأكون قادراً على مواصلة التنفس بعد المباراة. لا أعتقد أنني سأموت"، مضيفاً "الجميع يتمتع بمستوى طاقة يبلغ 100 بالمئة، وطاقاتي تركز بنسبة 100 بالمئة على مساعدة الفريق".

وفي ظل تكرار الأسئلة حول مستقبله، رد لوبيتيغي (52 عاماً) على أحد الصحافيين بالقول "لدي طاقة بنسبة 100 بالمئة ولن أهدر حتى 0.01 بالمئة منها في الإجابة على هذا السؤال".

ويعاني ريال المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، في موسمه الأول بقيادة لوبيتيغي، وفشل محلياً في الفوز بأي من مبارياته الأربع الأخيرة (تعادل وثلاث هزائم)، ويبتعد في الليغا بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر وحامل اللقب، والذي سيستضيفه على ملعب كامب نو.

وترجح التقارير أن المدرب السابق للمنتخب الإسباني لن يبقى في منصبه، لاسيما في حال عدم تحقيق نتيجة إيجابية ضد برشلونة.