هيرتا برلين يخطف التعادل من دورتموند وبايرن يصعد لوصافة البوندسليجا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أهدر فريق بوروسيا دورتموند نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، عبر التعادل مع ضيفه هيرتا برلين 2 /2 في المرحلة التاسعة للمسابقة.

وواصل بايرن ميونخ نتائجه الإيجابية وتغلب على مضيفه ماينز 2 /1.

وفي باقي المباريات فاز فولفسبورج على مضيفه فورتونا دوسلدورف 3 /صفر واوجسبورج على مضيفه هانوفر 2 /1.

ورفع دورتموند رصيده في الصدارة إلى 21 نقطة بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ الذي تقدم لمركز الوصيف مستغلاً خسارة بوروسيا مونشنجلادباخ امام مضيفه فرايبورج 1 /3 مساء الجمعة.

وحقق دورتموند تعادله الأول بعد أربعة انتصارات على التوالي في البوندسليجا.

ويبقى دورتموند هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن في البوندسليجا.

وتقمص الإنجليزي الصاعد جادون سانشو دور البطولة وسجل هدفي دورتموند في شباك هيرتا برلين.

وتقدم سانشو بهدف في الدقيقة 27 ولكن لاعب الوسط الإيفواري سالومون كالو أدرك التعادل لهيرتا برلين في الدقيقة 41.

ولكن سانشو واصل تألقه في الشوط الثاني وسجل الهدف الثاني له ولدورتموند في الدقيقة 61.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة خطف سالومون كالو هدف التعادل القاتل لهيرتا برلين من ضربة جزاء.

بايرن يصعد للوصافة:

وعلى ملعب اوبل ارينا، تقدم ليون جوريتسكا بهدف لبايرن في الدقيقة 39 ثم تعادل الهولندي يان بول بويتوس لماينز في الدقيقة 48.

وتكفل لاعب الوسط الإسباني تياجو الكانتارا بتسجيل هدف الفوز لبايرن في الدقيقة 62.

وحقق بايرن فوزه الثاني على التوالي في البوندسليجا بجانب فوزه على أيك ُأثينا اليوناني في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

فولفسبورغ يقسو على دوسلدورف :

وفاز فولفسبورج على مضيفه فورتونا دوسلدورف بثلاثة أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع، وظل دوسلدورف في المركز الثامن عشر الأخير بخمس نقاط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فولفسبورج بهدف سجله فوتر فيجورست من ضربة جزاء في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني سجل جوسيب بريكالو ودانييل جينزيك الهدفين الثاني والثالث لفولفسبورج في الدقيقتين 73 و80.