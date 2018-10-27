ليفربول ينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز

صلاح في صراع قوي مع الكرة

الشارقة 24 – أسعد خليل:

انفرد فريق ليفربول مؤقتاً بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه 4 / 1 على كارديف سيتي ضمن منافسات المرحلة العاشرة من المسابقة.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز واتفورد على هيديرسفيلد تاون 3 /صفر وبورنموث على فولهام3 /صفر وبرايتون على وولفرهامبتون 1 / صفر وتعادل ساوثهامتون مع نيوكاسل يونايتد سلبياً.

وعلى ملعب انفيلد، تقدم محمد صلاح بهدف لليفربول في الدقيقة العاشرة وأحرز السنغالي ساديو ماني الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين 66 و87 وتكفل السويسري شيردان شاكيري بالهدف الثالث في الدقيقة 84، فيما جاء الهدف الوحيد لكارديف سيتي عن طريق كالوم باترسون في الدقيقة 77.

ورفع ليفربول رصيده إلى 26 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي الذي يلتقي بعد غد الإثنين مع مضيفه توتنهام.

وتجمد رصيد كارديف سيتي عند خمس نقاط في المركز السابع عشر.

وحافظ ليفربول على سجله الخالي من الهزائم حتى الآن، حيث فاز الفريق في ثمان مباريات وتعادل في مباراتين.

فيما تكبد كارديف خسارته السابعة هذا الموسم وفاز في مباراة وتعادل في مباراتين.