جيرونا يستعيد نغمة الانتصارات ويزيد متاعب فاليكانو في الليغا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

استعاد جيرونا نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز ثمين 2 - 1 على رايو فاليكانو، في المرحلة العاشرة من المسابقة.

وأنهى جيرونا الشوط الأول لصالحه، بهدفين نظيفين، سجلهما كريستيان بورتوجيس، في الدقيقة الـ 34، ومن ضربة جزاء في الدقيقة الـ 45.

وفي الشوط الثاني، سجل أليخاندرو جالفيز هدف حفظ ماء الوجه لفاليكانو في الدقيقة الـ 61، وفشل الفريق في استغلال النقص العددي في صفوف مضيفه، بعد طرد أنطوني لوزانو، في الدقيقة الـ 88 لينتهي اللقاء لصالح جيرونا.

ورفع جيرونا رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، بعدما حقق أول فوز له في آخر ست مباريات، خاضها بالمسابقة، وتجمد رصيد فاليكانو عند ست نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير، بعدما مني بالهزيمة الرابعة، مقابل 3 تعادلات في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة.