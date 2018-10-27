في غياب ميسي.. من سيلعب دور البطولة في برشلونة بكلاسيكو الأرض

الشارقة 24 - أسعد خليل:

وسط غياب نجم كرة القدم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي، عن مباراة قمة "الكلاسيكو" الأولى لفريقه برشلونة، في الموسم الجاري، أصبح السؤال الذي يشغل مشجعي الفريق الكتالوني قبل هذه المباراة المقررة الأحد هو: "من سيلعب دور ميسي أمام ريال مدريد؛ رافينيا أم ديمبلي".

ويلتقي برشلونة ومنافسه التقليدي العنيد ريال مدريد الأحد، على إستاد "كامب نو"، ضمن فعاليات المرحلة العاشرة، من الدوري الإسباني.

ويغيب ميسي عن المباراة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

ويبدو رافينيا هو المرشح الأقوى حالياً لشغل الفراغ الذي يتركه ميسي، لاسيما وأن اللاعب البرازيلي لعب دوراً بارزاً في فوز برشلونة على إنتر ميلان الإيطالي الأربعاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا، والتي كانت أول مباراة يضطر فيها إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، إلى إيجاد البديل لنجمه الأرجنتيني.

وكان اختيار فالفيردي للاعب البرازيلي، على عكس معظم التوقعات والتكهنات التي سبقت هذه المباراة الصعبة والمؤثرة، أمام إنتر حيث صبت معظم توقعات وسائل الإعلام، والمشجعين، في صالح الفرنسي عثمان ديمبلي، والتشيلي أرتورو فيدال.

وكان فالفيردي دفع بديمبلي بديلاً لميسي بعد إصابة الأخير في مرفق الذراع الأيمن، بعد نحو 20 دقيقة من مباريات الفريق أمام إشبيلية، بالدوري الإسباني السبت الماضي.

ولكن اللاعب لم يقدم العرض المنتظر منه في هذه المباراة، بل تعرض لهتافات وصفارات الاستهجان، من بعض الجماهير خلال فترات من اللقاء.