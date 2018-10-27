بفوزه على سيمون...

فيدرر يصعد للدور قبل النهائي في بطولة "بازل"

  • السبت 27, أكتوبر 2018 في 12:25 م
  • روجيه فيدرر وسيمون عقب اللقاء
    روجيه فيدرر وسيمون عقب اللقاء
تأهل السويسري روجيه فيدرر، إلى نصف نهائي بطولة بازل المفتوحة للتنس بفوزه على الفرنسي جيل سيمون، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
الشارقة 24 – أسعد خليل: 
 
فاز السويسري روجيه فيدرر، على الفرنسي جيل سيمون بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 7 / 6، و4 / 6، و6 / 4 في ساعتين و34 دقيقة في بطولة بازل المفتوحة للتنس.
 
وفاز فيدرر البالغ من العمر، 37 عاماً، بهذه البطولة 8 مرات سابقة، وبات على بعد خطوة من التتويج بلقب البطولة وحصد لقبه رقم 99 في مسيرته بعدما تأهل للدور قبل النهائي للبطولة. 
 
وبهذا الفوز مدد فيدرر مسيرته الرائعة في البطولة من حيث عدد المباريات التي تجنب فيها الخسارة والتي وصلت إلى 18 مباراة.
 
وينتظر فيدرر في الدور قبل النهائي للبطولة الذي يقام، الأحد، الفائز من المباراة التي تجمع بين اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والروسي دانييل ميدفيديف.