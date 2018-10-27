تورونتو يحقق فوزه السادس على التوالي في "السلة الأميركي"

الشارقة 24 – أسعد خليل:

في قاعة كندا سنتر، استضاف فريق تورونتو رابتورز فريق دالاس مافريكس، حيث تقدم فريق تورونتو في الربع الأول بـ 18 نقطة مقابل نقطتين بعد سلة أحرزها يوناس فالاسيوناس، وفي الربع الثاني قلص فريق دالاس تأخره إلى 50 نقطة مقابل 41 نقطة بعد سلة أحرزها ويزلي ماثيوز.

بعدها سجل ماكسيميليان كليبير سلة تحتسب بثلاث نقاط "ثلاثية" ساعدت دالاس في تقليص تأخره إلى 55 نقطة مقابل 50.

بعدها زاد فريق تورونتو من تقدمه إلى 85 نقطة مقابل 69 نقطة بعد سلة سجلها كاوهي ليونارد.

وفي الربع الرابع وبقيادة ليونارد الذي سجل 21 نقطة حافظ فريق تورونتو على تقدمه وفاز باللقاء، بـ 116 نقطة مقابل 107 نقاط.

يذكر أن هذا الفوز هو السادس على التوالي لفريق تورونتو رابتورز.