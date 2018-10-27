كلاسيكو الأرض من دون الكبيرين ميسي ورنالدو

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يغيب النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو معاً عن مباراة "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد المقررة الأحد على ملعب كامب نو، ضمن الدوري الإسباني في كرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2007، بيد أن ذلك لن يقلل من شأن هذه المواجهة التي يترقبها الملايين حول العالم.

والأسباب لمواصلة الاهتمام بهذه المواجهة متعددة قبل اللقاء الـ 239 بين الغريمين التقليدين على زعامة الكرة الإسبانية، سيكون الكلاسيكو يتيماً بلا أفضل هدافيه فميسي الذي سجل 26 هدفاً في شباك ريال، أصيب بكسر في ذراعه وسيغيب لنحو ثلاثة أسابيع، بينما انتقل رونالدو الذي زار شباك برشلونة 18 مرة للدفاع عن ألوان نادي يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.

لكن في ظل التنافس التاريخي بين الفريقين الذي يعود لنحو قرن يندر أن يتوقع أحد نهاية المباراة بالتعادل السلبي وهو ما حصل مرة واحدة في القرن الحادي والعشرين وتحديداً في نوفمبر 2002.

مدربان تحت المجهر

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو مصير مدرب ريال مدريد جولن لوبيتيغي الذي يشهد فريقه فترة انعدام وزن تخللها عدم فوزه في خمس مباريات توالياً في مختلف المسابقات، قبل أن يحقق انتصاراً متواضعاً على فيكتوريا بلزن التشيكي 2-1 في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

وتشير تقارير صحافية إلى أن إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز، باتت قريبة من إقالة المدرب الذي تولى مهامه بنهاية الموسم الماضي خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان، وهي تبحث عن البديل المناسب، لكن الفوز في الكلاسيكو سيجعل ريال على بعد نقطة من المتصدر برشلونة وقد يمنح لوبيتيغي طوق نجاة وإن بشكل مرحلي.