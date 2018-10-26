مقررة 26 يناير 2019

الفيفا يعارض إقامة مباراة بالدوري الإسباني في ميامي بأميركا

  • الجمعة 26, أكتوبر 2018 في 8:21 م
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن معارضته لإقامة مباراة من الدوري الإسباني، في الولايات المتحدة الأميركية، حيث كانت رابطة الدوري الإسباني، قد أعلنت أن اللقاء سيكون بين برشلونة وجيرونا في يناير المقبل .
الشارقة 24 - أسعد خليل:
 
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، معارضته لإقامة مباراة من الدوري الإسباني في الولايات المتحدة الأميركية.
 
وتريد رابطة الدوري الإسباني إقامة المباراة، التي تجمع بين برشلونة وجيرونا يوم 26 يناير المقبل في ميامي، لكن "فيفا" ذكر عقب اجتماع المجلس برواندا، أن مثل هذه الخطوة غير مشمولة بقوانينه.
 
وذكر الفيفا في بيان، أنه تماشياً مع الرأي الذي عبر عنه أصحاب المصلحة في كرة القدم، أكد "المجلس" على المبدأ الرياضي الذي يقضي بضرورة إجراء مباريات الدوري الرسمية داخل إقليم الاتحاد المعني.
 
ومن المتوقع أن يؤكد الفيفا على موقفه كتابة للاتحادين الإسباني والأميركي لكرة القدم، ولكن تقارير إخبارية إسبانية ذكرت أن رابطة الدوري الإسباني، سوف تستأنف ضد قرار من هذا القبيل، في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي.