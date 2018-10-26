الاتحاد الأوروبي يعاقب منتخب رومانيا بلعب لقاء من دون جمهور

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن لجنة الانضباط التابعة له، عاقبت المنتخب الروماني ،بخوض مباراة على ملعبه في دوري أمم أوروبا، بدون حضور جماهيري.

وتطبق العقوبة التي جاءت إثر السلوك العنصري لمشجعي رومانيا، خلال مباراة المنتخب أمام نظيره الصربي، على مباراة المنتخب الروماني أمام ضيفه الليتواني، المقررة في نوفمبر المقبل.

وكان مشجعو المنتخب الروماني، رفعوا لافتات مسيئة، ورددوا هتافات عنصرية، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي مع صربيا في العاصمة الرومانية بوخارست في 14 أكتوبر الجاري.

كذلك جرى تغريم الاتحاد الروماني لكرة القدم بـ 50 ألف يورو بسبب السلوك العنصري للجماهير، إلى جانب 23 ألف يورو أخرى بسبب مخالفات شملت إطلاق الألعاب النارية.

ويحتل المنتخب الروماني المركز الثالث في المجموعة الثالثة، بالنسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا، بفارق نقطتين خلف المنتخب الصربي المتصدر، ونقطة واحدة خلف منتخب مونتنيغرو.

ويستضيف منتخب رومانيا نظيره الليتواني في بلويشت في الـ 17 من نوفمبر المقبل.