يوفنتوس يسعى لمواصلة حصد الانتصارات في الكالتشو من بوابة أمبولي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يستأنف يوفنتوس رحلة البحث عن لقب ثامن على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم، عندما يحل السبت ضيفاً على أمبولي المتواضع، ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وتبدو مهمة يوفنتوس سهلة أمام إمبولي ، خاصة بعدما تعثر حامل اللقب بالتعادل أمام جنوه 1 - 1 في الجولة الماضية، وهي المباراة التي شهدت توقف سلسلة انتصارات يوفنتوس في الدوري، عند 8 مباريات.

ورغم ذلك، كان رد يوفنتوس سريعاً، حيث تمكن من التغلب على مضيفه مانشستر يونايتد الانجليزي 1 – صفر، الثلاثاء الماضي ليحقق انتصاره الثالث في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وهو ما جعل الفريق يقترب بشدة، من الصعود للأدوار الإقصائية.