ليفربول يسعى لصدارة "البريميرليغ" أمام كارديف سيتي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يسعى نادي ليفربول، لمواصلة سلسلة انتصاراته، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عندما يواجه كارديف سيتي في الجولة العاشرة.

ويحتل ليفربول، الذي حقق هذا الموسم أفضل انطلاقة له خلال مسيرته في البطولة بنظامها الحديث الذي بدأ موسم 1992 – 1993، المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي (المتصدر).

وفي حال نجح ليفربول في تحقيق الفوز على ضيفه كارديف، فسوف يتصدر جدول الترتيب منفرداً، وسيضع ضغطاً كبيراً على مانشستر سيتي الذي يحل ضيفاً على توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الخامس يوم الإثنين المقبل.

وكانت الأخبار السعيدة ليورجن كلوب مدرب ليفربول، هي عودة النجم الدولي المصري محمد صلاح إلى تسجيل الأهداف، حيث سجل الهدف الوحيد أمام هيدرسفيلد في الجولة الماضية، كما سجل هدفين في فوز الفريق 4 / صفر على ضيفه ريد ستار بلجراد بدوري أبطال أوروبا.

وبعد 4 مباريات دون تسجيل، رد صلاح على المشككين في قدراته الأسبوع الماضي.

ورفع صلاح رصيده إلى 50 هدفاً مع فريق ليفربول في 65 مباراة بعد الهدفين اللذين سجلهما أمام ريد ستار، ليصبح أسرع لاعب في تاريخ النادي يسجل هذا العدد من الأهداف.