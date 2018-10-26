بورتلاند يتفوق على أورلاندو ماجيك في "السلة الأميركي"

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استطاع ديميان ليلارد تسجيل 34 من 41 نقطة سجلها في مباراة فريقه بورتلاند تريل بليزرز مع أورلاندو ماجيك في النصف الثاني من المباراة ليفوز الضيوف بنتيجة 128-114.

وانتهى الشوط الأول بسيطرة الضيوف بـ 33 نقطة مقابل 22 نقطة سجلها فريق أورلاندو، ورغم المقاومة الشاقة في الشوط الثاني من أصحاب الأرض، إلا أن الفارق تقلص من 11 نقطة إلى عشر نقاط وحسب مع انتصاف المباراة بنتيجة 48 لأورلاندو مقابل 58 للضيوف.

ومع بداية النصف الثاني من المباراة، استطاع أصحاب الأرض إعادة فرض سيطرتهم على مجريات الشوط الثالث الذي انتهى بنتيجة 36-33 لصالحهم، مقلصين الفارق إلى سبع نقاط.

إلا أن الشوط الرابع شهد تسجيل كل من ليلارد وسي جيه مككولوم لـ 8 نقاط متتالية ليعود بورتلاند إلى المقدمة بنتيجة 110-99، ولتنتهي المباراة بعد ذلك بنتيجة 128-114 للضيوف.