ميلان الإيطالي يسقط أمام بيتيس في الدوري الأوروبي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

خسر ميلان الإيطالي مباراته الأولى أمام ضيفه ريال بيتيس الإسباني 1-2 وفقد صدارة مجموعته السادسة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.

فعلى ملعب "سان سيرو"، لم ينجح ميلان في ضبط إيقاع اللعب فافتتح الباراغوياني طوني سانابريا التسجيل للفريق الأندلسي بترجمته عرضية الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو من مسافة قريبة على باب المرمى في الدقيقة 30.

وسجل بيتيس هدفاً ثانياً ألغاه الحكم بداعي التسلل في الدقيقة 33.

وانتهى الشوط الأول على وقع محاولة الأرجنتيني غونزالو هيغواين تخطي حارس المرمى وتسجيل هدف التعادل، بيد أن محاولته باءت بالفشل.

وبعد الاستراحة، تحسن أداء ميلان بعدما دفع غاتوزو بسوسو وباتريك كوتروني بدلاً من الفرنسي تييمويه باكايوكو وفابيو بوريني.

لكن بيتيس عمق جراح الفريق اللومباردي، عبر لوسيلسو في الدقيقة 55.

وقلص البديل كوتروني الفارق مترجما عرضية الإسباني سامو كاستييخو في الدقيقة 83.

واعتلى بيتيس صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، فيما تجمد رصيد ميلان عند ست نقاط، وظل أولمبياكوس في المركز الثالث بأربع نقاط، وقبع ديديلانجي في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.