أرسنال يتصدر المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تغلب أرسنال الإنجليزي على مضيفه سبورتينغ البرتغالي 1-صفر في عقر داره وانفرد بصدارة المجموعة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع داني ويلبيك في الدقيقة 77، ورفع أرسنال رصيده إلى 9 نقاط من أصل 9 ممكنة ليخطو خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور التالي، في حين بقي رصيد سبورتينغ 6 نقاط.

والفوز هو الحادي عشر توالياً لأرسنال في مختلف المسابقات علماً بأن مدربه الإسباني أوناي إيمري يملك سجلاً ناصعاً في الدور الأول من الدوري الأوروبي، حيث خاض 21 مباراة حتى الآن فاز في 12 وتعادل في 8 ولم يخسر سوى مرة واحدة.