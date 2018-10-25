ريال مدريد يحصل على 90 مليون يورو من "يويفا"

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن فريق ريال مدريد الإسباني، حصل على ما يقرب من 90 مليون يورو، مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي.

ونال الفريق الملكي ما مجموعه 88 مليون يورو، عقب فوزه، 3-1، على ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية للمسابقة القارية، بالعاصمة الأوكرانية كييف.

من جانبه، حصل ليفربول على مكافأة قدرها 81 مليون يورو نظير التأهل للنهائي الأوروبي.

ويحدد حقوق التسويق والبث التلفزيوني، المبالغ التي يحصل عليها كل فريق، حيث حصل فريقا روما ويوفنتوس الإيطاليان على 83 مليون يورو و80 مليون يورو على الترتيب، فيما نال بايرن ميونخ الألماني 70 مليون يورو.

وبصورة إجمالية، دفع "يويفا" أكثر من 1.4 مليار يورو إلى 42 فريقاً شاركت في البطولة.

في المقابل، حصل أرسنال الإنجليزي على أكبر مكافأة للفرق المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، حيث نال 37 مليون يورو.