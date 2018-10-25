منتخب اليونان يستعين بالمدرب أناستاسيادس

الشارقة 24 - أسعد خليل :

أعلن إيفانجلوس جرامينوس رئيس الاتحاد اليوناني لكرة القدم، يوم الخميس، إقالة مايكل سكيبه المدير الفني للمنتخب اليوناني، وتعيين أنجيلوس أناستاسيادس بدلاً منه.

وتولى سكيبه "53 عاماً" مدرب باير ليفركوزن السابق، تدريب المنتخب اليوناني عقب فشل المنتخب اليوناني في التأهل ليورو 2016 في عام 2015.

وقاد المنتخب اليوناني للعب ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، ولكنه خسر أمام المنتخب الكرواتي.

ولكن، بداية سيئة في المستوى الثالث بدوري أمم أوروبا كلفه الرحيل عن منصبه، ومع تبقي مباراتين فقط، يبتعد المنتخب اليوناني عن منتخب فنلندا متصدر المجموعة الثانية بالمستوى الثالث بفارق ست نقاط.

وأوضح جرامينوس، أن أناستاسيادس "65 عاماً"، الذي لديه خبرة دولية مع منتخب قبرص، سيقود المنتخب اليوناني في مباراتي فنلندا وإستونيا، في نوفمبر المقبل.