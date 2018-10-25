كلاسيكو الأرض الفرصة الأخيرة لمدرب ريال مدريد

الشارقة 24 – أسعد خليل:

جاءت بداية فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بطيئة مع مدربه الجديد جولين لوبيتيجي، وفي حال فشل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة، في مباراة الكلاسيكو المقرر إقامتها، الأحد المقبل، في الجولة العاشرة من الدوري، قد يكون هناك عواقب وخيمة لمدرب المنتخب الإسباني السابق.

وعانى لوبيتيجي من وقت عصيب كمدير فني لريال مدريد، فيما أصبح عاماً يشبه الكابوس، عقب رحيله من تدريب المنتخب الإسباني، عشية انطلاق منافسات كأس العالم 2018 بروسيا، بعد موافقته على تدريب فريق ريال مدريد.

يحتل ريال مدريد المركز السابع، بعد مرور 9 جولات من المسابقة، بفارق 4 نقاط فقط خلف برشلونة، وبعد صيام طويل عن التهديف، ازداد التوتر في العاصمة الإسبانية، وقيل إن نتيجة سلبية أخرى في ملعب كامب نو سينتج عنها رحيل المدرب.

وستكون هذه أول مباراة كلاسيكو منذ 11 عاماً لا تضم على الأقل واحداً من عظيمي الكرة الحاليين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

المشكلة الوحيدة التي يعاني منها ريال مدريد، من حيث الإصابات، هي غياب الظهير الأيمن داني كارفاخال، عن اللقاء، بسبب إصابته في ربلة الساق التي تعرض لها مطلع الشهر الجاري، بينما سيكون مارسيلو جاهزاً للمشاركة في المباراة عقب إصابته بكدمة، في لقاء فيكتوريا بلزن، بدوري أبطال أوروبا.