يوتاه جاز يعود لسكة الانتصارات في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:





استضاف فريق هيوستن روكيتس فريق يوتاه جاز في أول مباراة من سلسلة 4 مباريات بينهما هذا الموسم في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة.

استعان يوتاه بأداء رائع من نجمه، دونافان ميتشيل، الذي سجل 38 نقطة ليقود الفريق الزائر للفوز بـ 100نقطة مقابل 89 لصاحب الأرض.

هيوستن كافح بعض الشئ فقد قلص تفوق ضيفه في منتصف الشوط الرابع إلى 5 نقاط ثم خرج لاعبه، جيمس هاردين، من أرض الملعب، بسبب إصابة في اليد واستغل يوتاه خروج اللاعب لينتزع زمام المبادرة ويفوز بالمباراة.

سجل هاردين قبل خروجه 29 نقطة لهيوستن وأضاف كارميلو أنتوني 22 نقطة.