سان جرمان يتعادل أمام نابولي وليفربول يمزق شباك النجم الأحمر

الشارقة 24 – أسعد خليل:





أنقذ الأرجنتيني أنخل دي ماريا فريقه باريس سان جرمان الفرنسي من معمعة حسابات مبكرة في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عندما سجل هدف التعادل في وقت قاتل أمام ضيفه نابولي الإيطالي 2-2، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

وبعد إصابة عارضة سان جرمان من قبل البلجيكي دريس مرتنز، تقدم نابولي على ملعب "بارك دي برانس" عن طريق نجمه الدولي لورنتسو إنسينيي، في الدقيقة 29، وانتظر سان جرمان حتى الشوط الثاني لإدراك التعادل بعد عرضية من الظهير الأيمن البلجيكي توما مونييه، عكسها البرتغالي ماريو روي عن طريق الخطأ روي في شباك حارسه الكولومبي دافيد أوسبينا في الدقيقة 61.

وعجز الثلاثي كيليان مبابي، البرازيلي نيمار والأوروغوياني ادينسون كافاني عن إدراك الشباك، ليرد نابولي بمرتدة أبعدها المدافع ماركينيوس ارتدت إلى البلجيكي مرتنز ليسجل الهدف الثاني للفريق الزائر في الدقيقة 77.

وعادل سان جرمان في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن ضائع بتسديدة لولبية جميلة من دي ماريا.

ورفع نابولي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، فيما رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

- رباعية لليفربول -

في المباراة الثانية، فرض ليفربول وصيف النسخة الأخيرة مع نجمه المصري محمد صلاح واقعيته أمام النجم الأحمر الصربي وهزمه برباعية في ملعب "أنفيلد".

افتتح "الريدز" التسجيل بعد مجهود من السويسري شيردان شاكيري الذي مرر الكرة إلى الظهير الأيسر أندرو روبرتسون فعكسها عرضية للبرازيلي روبرتو فيرمينو الذي تابعها في الشباك في الدقيقة 20.

ووجه المصري صلاح ضربة قوية للمضيف، عندما منح ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وقتل صلاح المواجهة من نقطة الجزاء، في الدقيقة 51 قبل أن يريحه مدربه الألماني يورغن كلوب لمصلحة دانيال ستاريدج، ورفع صلاح رصيده مع ليفربول إلى 50 هدفاً في 65 مباراة، ثم أضاف ماني الهدف الرابع في الدقيقة 79.

وبهذا الفوز رفع الريدز رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما بقي النجم الأحمر في المركز الأخير بنقطة واحدة.