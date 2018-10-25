بورتو يعبر لوكوموتيف وشالكه يسقط بفخ التعادل أمام جالطة سراي

الشارقة 24 – أسعد خليل:





تمسك بورتو البرتغالي بصدارته للمجموعة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3 / 1 على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي في الجولة الثالثة بالمجموعة، التي شهدت تعادل جالطة سراي التركي مع ضيفه شالكه الألماني سلبياً.

وارتفع رصيد بورتو إلى 7 نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه شالكه، في حين احتل جالطة سراي المركز الثالث بـ 4 نقاط، في حين ظل لوكوموتيف في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وفي العاصمة الروسية موسكو، أضاع لوكوموتيف فرصة التقدم مبكراً، بعدما أهدر لاعبه مانويل فيرنانديز ركلة جزاء في الدقيقة الـ 10.

وجاء عقاب بورتو سريعاً على ضياع ركلة الجزاء، بعدما سجل نجمه المالي موسى ماريجا هدف التقدم في الدقيقة 26 من ركلة جزاء أيضاً، قبل أن يضيف هيكتور هيريرا الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وقلص أنتون ميرانشوك الفارق بتسجيله هدفاً لأصحاب الأرض في الدقيقة 38، لكن خيسوس كورونا أضاف الهدف الثالث لبورتو في الدقيقة 47.

وتضاعفت معاناة لوكوموتيف في اللقاء، بعدما اضطر للعب بـ 10 لاعبين عقب طرد لاعبه سولومون كفيركفيليا في الدقيقة 76.