دوتموند يقسو على أتلتيكو وموناكو يتعادل مع بروج البلجيكي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

اقترب بوروسيا دورتموند الألماني من بلوغ الدور الإقصائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز ثالث توالياً وساحق على مطارده أتلتيكو مدريد الإسباني 4-صفر على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى.

رباعية دورتموند جاءت عن طريق، أكسيل فيتسل، ورافائيل جيريرو وجادون سانشو، وجيريرو في الدقائق 38 و73 و84، 89.

وبهذا الفوز صعد أسود الفيستيفاليا رصيدهم إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما توقف أتلتيكو عند 6 نقاط محتلًا المركز الثاني.

بروج يتعادل مع موناكو:

وفي المجموعة عينها تعادل بروج البلجيكي وضيفه موناكو الفرنسي 1-1، سجل للضيوف موسى سيلا إثر تمريرة أرضية متقنة من الروسي ألكسندر غولوفين الذي قاد هجمة مرتدة في الدقيقة 32، وعادل لأصحاب الأرض البرازيلي ويلسي في الدقيقة 40.