أرسنال لمواصلة الانتصارات في الدوري الأوروبي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يخوض أرسنال الإنجليزي المنتشي بتحقيق 10 انتصارات توالياً في مختلف المسابقات، امتحاناً صعباً عندما يحل ضيفاً على سبورتنغ البرتغالي الذي يتقاسمه صدارة المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي في كرة القدم، ضمن منافسات الجولة الثالثة التي تقام الخميس.

وحقق أرسنال سبعة انتصارات تواليا في الدوري المحلي آخرها ضد ليستر سيتي 3-1 في المرحلة التاسعة، بعدما بدأ الموسم بخسارتين متتاليتين أمام مانشستر سيتي وتشلسي، ليحتل المركز الرابع بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي وليفربول المتصدرين، كما فاز في مباراتيه في الجولتين الأولين من الدوري الأوروبي ومباراته ضد برنتفورد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويقود أرسنال المدرب الإسباني أوناي إيمري الذي يحظى بسجل ناصع في المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية بعد دوري الأبطال، إذ قاد فريقه السابق إشبيلية إلى لقب "يورويا ليغ" ثلاث مرات توالياً بين 2014 و2016، قبل أن يتولى تدريب باريس سان جرمان الفرنسي لموسمين.

ويعول الفريق اللندني الشمالي على المهاجمين الفرنسي ألكسندر لاكازيت والغابوني بيار إيميريك أوباميانغ، بعدما سجل الأول أربعة أهداف والثاني ستة من أصل 22 لأرسنال في الدوري المحلي.