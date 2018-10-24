عموري يغادر إلى برشلونة لبداية فحوصات علاج الصليبي

الشارقة 24 – محمود علي:

غادر مساء اليوم الأربعاء، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم عمر عبد الرحمن إلى مدينة برشلونة الإسبانية؛ وذلك لعرض حالته على الطبيب "رامون كوجات"، الذي أشرف على برنامجه التأهيلي بعد عملية الرباط الصليبي السابقة.

وكان عموري قد تعرض لإصابة خلال لقاء فريقه مع الشباب في الدوري السعودي.

وبات من المؤكد غياب اللاعب عن المشاركة مع منتخبنا الوطني في بطولة كأس آسيا التي تقام مطلع العام المقبل.

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب لمدة تقارب 6 أشهر حيث تستغرق هذه النوعيات من الاصابة هذه الفترة.