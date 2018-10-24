توتنهام يسقط بفخ التعادل الإيجابي أمام آيندهوفن في دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أهدر توتنهام فوزا كان في متناوله خلال اللحظات الأخيرة، ليسقط في فخ التعادل 2 / 2 أمام مضيفه أيندهوفن الهولندي في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأخفق الفريق اللندني في تحقيق انتصاره الأول بالبطولة ليكتفي بالحصول على نقطة وحيدة جعلته في المركز الثالث متفوقاً بفارق الأهداف على نظيره الهولندي المتساوي معه في نفس الرصيد الذي بقي قابعاً في مؤخرة الترتيب.

بادر هيرفينج لوزانو بالتسجيل لأيندهوفن في الدقيقة 30، قبل أن يتعادل لوكاس مورا لتوتنهام في الدقيقة 39.

وأضاف هاري كين الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 55، قبل أن يضطر الفريق الضيف للعب بعشرة لاعبين عقب طرد حارس مرماه الفرنسي هوجو لوريس في الدقيقة 79.

واستغل أيندهوفن النقص العددي في صفوف منافسه، ليحرز نجمه لوك دي يونج هدف التعادل القاتل في الدقيقة 87.