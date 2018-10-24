مارسيلو يؤكد استمراره مع ريال مدريد

الشارقة 24 – أسعد خليل :

أكد البرازيلي مارسيلو دا سيلفا نجم ريال مدريد، عقب انتصار فريقه على فيكتوريا بلزن التشيكي، 2-1، في ثالث جولات دور مجموعات دوري الأبطال، أن كلمات مدير العلاقات المؤسسية بالنادي إيميليو بوتراغينيو، حول استمرار جولين لوبيتيغي كمدرب للفريق في مواجهة "الكلاسيكو، الأحد المقبل، أمام برشلونة، يعتبر أمراً رائعاً للغاية.

وأكد صاحب الـ30 عاماً، أنه بخير بعد أن غادر الملعب قبل دقيقة من النهاية بسبب كدمة قوية في كاحل القدم اليمنى، مؤكداً مشاركته في مواجهة الكلاسيكو على ملعب كامب نو.

وشدد اللاعب الدولي، على التزامه التام بعقده مع النادي الملكي، بعد الشائعات التي ترددت مؤخراً، حول رغبته في الرحيل لصفوف يوفنتوس الإيطالي، إلى جانب زميله السابق في الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو.