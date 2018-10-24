"تراث الإمارات" يشارك في تنظيم نهائيات "كأس العالم لالتقاط الأوتاد"

الشارقة 24 – وام:

يشارك نادي تراث الإمارات في تنظيم نهائيات "بطولة كأس العالم لالتقاط الأوتاد الثالثة" التي ينظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق في مضمار أبوظبي للفروسية، خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .

يشارك في المنافسات 12 دولة هي الإمارات والسعودية وعمان والأردن والعراق ومصر والسودان واليمن وجنوب إفريقيا والنرويج وباكستان والهند .

وكانت الاختبارات التي أجراها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق من أجل اختيار منتخب الدولة المشارك في البطولة خلال أغسطس الماضي، أسفرت عن اختيار فرسان نادي تراث الإمارات لتشكيل منتخب الإمارات المنافس في البطولة، حيث جرت الاختبارات في ميادين اسطبلات بوذيب للفروسية التابعة للنادي التي احتضنت المعسكر التدريبي للمنتخب خلال سبتمبر الماضي.