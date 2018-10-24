ديترويت يتخطى بصعوبة فيلادلفيا في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق بلايك غريفين رقماً قياسياً شخصياً بتسجيله 50 نقطة، ليقود بها فريقه ديترويت بيستونز إلى فوزه الثالث في 3 مباريات منذ بدء الموسم الحالي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك على حساب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 133-132 بعد التمديد.

وشكل غريفين العامل الحاسم في فوز فريقه المضيف، فإضافة لكونه أفضل مسجل في المباراة، تمكن من معادلة النتيجة قبل أقل من ثانيتين على النهاية، وحصل على خطأ أثمر رمية حرة ناجحة ضمنت النتيجة النهائية، وكبدت فيلادلفيا خسارته الثانية في أربع مباريات هذا الموسم.

وأضاف غريفين 14 متابعة و6 تمريرات حاسمة، بينما كان الأفضل في صفوف فيلادلفيا الكاميروني جويل إمبييد مع 33 نقطة.