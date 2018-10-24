سيتي يتجاوز شاختار وهوفنهايم ينجو من فخ ليون في دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

فاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 3 /صفر، ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم الإسباني ديفيد سيلفا بهدف لسيتي في الدقيقة 30 وبعد خمس دقائق فقط أضاف المدافع الفرنسي ايميريك لابورت الهدف الثاني للفريق الضيف.

وتكفل البرتغالي الدولي برناردو سيلفا بتسجيل الهدف الثالث لسيتي في الدقيقة 71.

وحقق سيتي فوزه الثاني مقابل هزيمة واحدة ليتصدر المجموعة السادسة بست نقاط فيما يحل ليون في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، ويأتي هوفنهايم في المركز الثالث بنقطتين بفارق الأهداف عن شاختار صاحب المركز الأخير.

هوفنهايم وتعادل مهم:

وعلى ملعب راين نيكار أرينا تقدم البوركيني بيرتراند تراوري بهدف لليون في الدقيقة 27.

وأدرك الكرواتي اندريج كراماريتش التعادل لهوفنهايم في الدقيقة 33، ثم تألق كراماريتش مجددا وسجل الهدف الثاني له ولهوفنهايم بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

وأدرك تانجي ندومبيلي التعادل لفريق ليون في الدقيقة 60، ثم سجل الهولندي الدولي ممفيس ديباي الهدف الثالث لليون في الدقيقة 67.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة خطف البرازيلي الشاب جويلاينتون كاسيو دي ليرا هدف التعادل القاتل لهوفنهايم.