ريال مدريد وروما يواصلان حصد الانتصارات في دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تغلب فريق ريال مدريد الإسباني على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 2 /1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا، وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، فاز روما الإيطالي على ضيفه سسكا موسكو الروسي 3/ صفر.

على ملعب سانتياجو برنابيو جاء الفوز ليرفع بعض الضغوط عن كاهل جولين لوبتيجي مدرب الريال والذي تعرض لحملة من الانتقادات اللاذعة بعد فشل النادي الملكي في تحقيق أي انتصار في أخر خمس مباريات.

وتقدم الفرنسي كريم بنزيمة بهدف للريال في الدقيقة 11، ثم أضاف البرازيلي مارسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 55 وتكفل السلوفيني باتريك هروسوفسكي بالهدف الوحيد لفيكتوريا في الدقيقة 79.

روما يتخطى سسكا موسكو:

وعلى ملعب الاولمبيكو تقدم المهاجم البوسني الدولي ادين جيكو بهدفين لروما في الدقيقتين 30 و43، وتكفل التركي الصاعد سينجيز أوندير بالهدف الثالث في الدقيقة 50.

ويتصدر روما ترتيب المجموعة السابعة برصيد ست نقاط بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني ويحل سسكا موسكو في المركز الثالث بأربع نقاط ثم فيكتوريا بلزن في المركز الأخير بنقطة واحدة.