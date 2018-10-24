يوفنتوس يتغلب على مانشستر ويقترب من ثمن نهائي الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قطع فريق يوفنتوس الإيطالي خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه مانشستر يونايتد 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة، التي شهدت أيضاً تعادل فالنسيا مع يانج بويز 1/1، وأحرز هدف يوفنتوس باولو ديبالا في الدقيقة 17.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند أربع نقاط في المركز الثاني.

فالنسيا يسقط بفخ التعادل:

وفي المباراة الثانية، سقط فريق فالنسيا الإسباني في فخ التعادل 1/1 أمام مضيفه يانج بويز السويسري.

وتقدم فالنسيا بهدف سجله ميشي باتشواي في الدقيقة 26، وتعادل جوليوم هوارو ليانج بويز في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

ورفع فالنسيا رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث وتوقف رصيد يانج بويز عند نقطة في قاع الترتيب.