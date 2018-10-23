بايرن ميونيخ يتخطى عقبة أيك أثينا في دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل بايرن ميونيخ الألماني انتفاضته الأخيرة، على حساب مضيفه أيك أثينا اليوناني عندما تغلب عليه 2-صفر في أثينا في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

افتتح لاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز التسجيل لبايرن ميونيخ عندما سدد الهولندي أريين روبن كرة شتتها الدفاع اليوناني ليسددها مارتينيز مباغتة داخل الشباك في الدقيقة 62.

ووجه الفريق البافاري ضربة قاضية لآمال أيك أثينا بالعودة في المباراة بإضافته الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة بين غنابري والبرازيلي رافينيا حيث مررها الأخير باتجاه ليفاندوفسكي المتربص أمام المرمى فتابعها بسهولة داخل الشباك.

وحاول الفريق اليوناني تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة لكن من دون جدوى.

وبهذا الفوز رفع الفريق البافاري رصيده الى 7 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على بنفيكا البرتغالي ثم تعادله على أرضه مع أياكس أمستردام الهولندي 1-1، في حين مني أيك أثينا بخسارته الثالثة توالياً.