هامبورج الألماني يقيل مدربه كريستيان تيتز

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي هامبورج المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم عن إقالة مدربه كريستيان تيتز.

وجاءت إقالة تيتز بسبب تواضع نتائج هامبورج في أولى مواسمه في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم.

وهبط هامبورج لدوري الدرجة الثانية الألماني للمرة الأولى في تاريخه في الموسم الماضي.

وخلال مشواره في الموسم الحالي فاز هامبورج مرة واحدة فقط في آخر خمس مباريات وتعادل ثلاث مرات سلبياً، من بينها التعادل السلبي أمام سانت باولي في مباراة الديربي وكذلك الهزيمة الكاسحة على ملعبه أمام روزنبرج بخمسة أهداف دون رد.

وتولى هانيس فولف البالغ من العمر، 37 عاماً، المدرب المساعد لتيتز المسؤولية خلفاً للمدير الفني السابق.

يذكر أن تيتز تولى تدريب هامبورج في مارس الماضي لكنه فشل في الإبقاء على الفريق بدوري الدرجة الأولى.