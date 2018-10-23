دورتموند يسعى لتأكيد تفوقه على أتلتيكو في دوري الأبطال الأربعاء

الشارقة 24 - أسعد خليل:

لم يتلق بوروسيا دورتموند الألماني، أية هزيمة حتى الآن في الموسم الجاري بكل المسابقات، لكنه بات الآن بصدد خوض أول اختبار صعب عندما يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحتى الآن، حقق دورتموند نتائج مبهرة، تحت قيادة مديره الفني الجديد لوسيان فافري، ليتصدر جدول الدوري الألماني "بوندسليغا"، ويتقاسم صدارة المجموعة الأولى بدوري الأبطال مع أتلتيكو مدريد برصيد ست نقاط لكل منهما.

ورغم تحقيق انتصار ساحق على نورنبرغ، 7-0، وأمام شتوتغارت بنتيجة، 4-0، يوم السبت الماضي، تشكل مباراة الأربعاء اختباراً صعباً لدورتموند أمام أتلتيكو مدريد، الذي يدربه المدير الفني دييغو سيميوني، والذي وصل إلى نهائي البطولة الأوروبية في 2014 و2016 .

وسجل خط هجوم دورتموند المدجج بنجوم أمثال رويس وباكو الكاسير متصدر قائمة هدافي البوندسليغا، والإنجليزي اليافع جادون سانتشو، إجمالي 31 هدفاً، خلال 8 مباريات بالبوندسليغا، إلى جانب انتصارين في دوري الأبطال أمام كلوب بروغ وموناكو، وهو ما يزيد على ضعف عدد الأهداف المسجلة من جانب أتلتيكو مدريد "15 هدفاً".