برشلونة يصطدم بإنتر ميلان في دوري الأبطال الأربعاء

الشارقة 24 – أسعد خليل :

يأمل برشلونة الإسباني، في إظهار معدنه من دون نجمه الأول المصاب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما يستقبل إنتر ميلان الإيطالي، يوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وإلى جانب مواجهة برشلونة وإنتر ميلان، تشهد مباريات الأربعاء قمتين، تجمع الأولى بوروسيا دورتموند الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني، والثانية باريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي.

ويعول برشلونة على قدرة بقية مهاجميه في تعويض ميسي الغائب حتى منتصف نوفمبر المقبل، لإصابته بكسر في يده اليمنى خلال المباراة الأخيرة ضد أشبيلية،4-2، في الدوري الإسباني الذي يتصدر ترتيبه بعد تسع مراحل.

وقدم أفضل لاعب في العالم، خمس مرات، بداية رائعة مع فريقه مسجلاً 12 هدفاً، و6 تمريرات حاسمة في 12 مباراة رسمية، من دون بقية المحاولات الخطيرة والكرات التي هزت القائم والعارضة.

وفي ظل غياب ميسي، يأمل عشاق برشلونة، أن يرفع المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز "31 عاماً" منسوب فاعليته، للتذكير بمستوياته السابقة على غرار موسم 2016، عندما أحرز لقب هداف الدوري مع 40 هدفاً.